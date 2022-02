Covid, Costa: ‘non esclusa proroga obbligo vaccinale per gli over 50’

“Non si può escludere una proroga” dell’obbligo vaccinale per gli over 50, “c’è ancora una platea di italiani che non si è vaccinata, noi contiamo che si restringa ancora”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. L’obbligo, ha spiegato, “è fino al 15 giugno, quindi con questo dobbiamo fare i conti e dobbiamo procedere nel rispetto di questa regola. Valutiamo quali saranno i dati delle prossime settimane e poi alla scadenza il governo farà le dovute valutazioni”. tgcom24.mediaset.it

