Ucraina, separatisti: forze di Kiev hanno aperto il fuoco 4 volte

L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha registrato “diversi casi di bombardamento lungo la linea di contatto nell’Ucraina orientale” nelle prime ore di questa mattina. Lo ha detto alla Reuters una fonte diplomatica, dopo che gli indipendentisti dell’autoproclamata repubblica di Luhansk e le forze ucraine si sono scambiate accuse di attacchi con armi vietate dagli accordi di cessate il fuoco.

”Forze di Kiev hanno aperto il fuoco”

Un funzionario dei separatisti ha accusato le forze armate ucraine di aver aperto il fuoco quattro volte “con armi che, in conformità con gli accordi di Minsk, dovrebbero essere ritirate”. Accusa respinta dalle forze ucraine, secondo cui le loro postazioni sarebbero state prese di mira “con armi proibite, inclusa l’artiglieria da 122 mm”, ma “le truppe ucraine non hanno aperto il fuoco in risposta”. (askanews)

Condividi