Ucraina, Biden: “mia sensazione è che la Russia attaccherà a breve”

Mentre, giovedì mattina, lasciava la Casa Bianca, in partenza per l’Ohio, il presidente americano Joe Biden ha detto ai giornalisti che gli Stati Uniti hanno “ragione di credere” che la Russia sia “impegnata in un’operazione sotto falsa bandiera”.

“Ogni indicazione che abbiamo è che sono pronti ad andare in Ucraina, attaccare l’Ucraina”, ha detto Biden, aggiungendo: “La mia sensazione è che accadrà entro i prossimi giorni“.

Leggi anche

► Ucraina, separatisti: forze di Kiev hanno aperto il fuoco 4 volte

Il presidente ha poi detto di aver saputo che le risposte russe sono state inviate ma che non le ha ancora lette. Ha sottolineato che “c’è un percorso diplomatico” e che il Segretario di Stato Antony Blinken si recherà oggi alle Nazioni Unite e lo definirà meglio. Biden ha aggiunto che “non ha intenzione di chiamare Putin”. Ha parlato per meno di due minuti prima di salire a bordo del Marine One per recarsi in Ohio. (askanews)

Condividi