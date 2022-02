Malore mentre riposa sul divano, muore a 47 anni

Tragedia a Pettorano sul Gizio per la scomparsa di Nunzio De Vitis, 47 anni, molto conosciuto in paese. L’uomo stava riposando sul divano della sala quando è stato colto da malore chiedendo aiuto ai familiari presenti in casa che hanno subito chiamato i soccorsi. Lo scrive il giornale locale www.reteabruzzo.com

La corsa da Sulmona a Pettorano dell’ambulanza del 118 a tutta velocità. Giunti sul posto gli operatori del 118 hanno messo in atto tutte le operazioni previste in questi casi, utilizzando defibrillatore e respirazione artificiale, ma tutti i tentativi sono risultati vani. Una tragedia che ha lasciato l’intero paese nello sconforto più assoluto. Tanti i messaggi di cordoglio e di incredulità lanciati sui social. L’uomo, che lavora a Fara San Martino, lascia la moglie e due figli.

