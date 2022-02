Torino, cittadini in coda per denunciare il governo Draghi

TORINO, 12 FEB – Cittadini in coda per denunciare il governo Draghi – Una quarantina di persone si sono presentate stamani a Torino davanti alla stazione dei Carabinieri Po Vanchiglia per presentare una denuncia contro le autorità governative per la gestione dell’ emergenza Covid. L’iniziativa è stata lanciata attraverso una chat. Nel messaggio era accluso un link attraverso il quale era possibile scaricare l’esposto e terminare di compilarlo con le proprie generalità. (ANSA).

