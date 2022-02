Malore nel sonno, morta ragazza di 22 anni

Morta ragazza di 22 anni: è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Samarate. È successo nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio . Lo scrive www.varesenews.it

È successo in via Indipendenza, in un appartamento collegato ad un centro benessere dove lavorava la giovane. La chiamata di soccorso al 112 è arrivata poco prima delle 19 e sul posto sono stati inviati immediatamente i soccorsi. I sanitari non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza, una 22enne di origini cinesi.

Malore nel sonno

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri la ragazza avrebbe dovuto prendere servizio nel pomeriggio e quando le colleghe non l’hanno vista arrivare si sono recate nel suo appartamento per controllare. È a quel punto che è scattato l’allarme.

Gli inquirenti non hanno riscontrato segni di violenza o la presenza di sostanze e per questo si propende per un malore nel sonno. Il PM non ha disposto l’autopsia e la salma è già nelle disponibilità della famiglia della ragazza.

Condividi