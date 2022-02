Vaccino Covid, Rasi: molti effetti collaterali sono dovuti alla suggestione

“Molti effetti collaterali attribuiti al vaccino sono dovuti alla suggestione”. Guido Rasi fa riferimento all”effetto nocebo’ in relazione agli effetti avversi associati al vaccino contro il covid. Rasi commenta il ‘Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19’, diffuso e illustrato oggi dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa.

“Abbiamo avuto grande fortuna nel poter avere in tempi brevi un’arma molto efficace” contro Covid-19 “che sono i vaccini. Il dato confermato che la gran parte degli effetti collaterali è identica a quella registrata negli studi di sperimentazione da chi ha ricevuto il placebo, quindi una grossa componente è dovuta all’effetto ‘nocebo’ ovvero la suggestione, non è un difetto di qualcuno ma è la natura umana”, dice l’ex direttore dell’Agenzia europea per i medicinali e consulente del commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, ospite di ‘TimeLine’ su SkyTg24

L’obbligo del vaccino anti-Covid per gli over 50 “ha dato qualche risultato: c’è stata una ripresa di prime dosi importante, io mi aspettavo quasi zero quindi sono rimasto contento. E’ un buon risultato”, afferma. adnkronos

Condividi