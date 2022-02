Covid, Renzo Rosso: 50 euro di buoni spesa a chi si vaccina

Buoni spesa a chi si vaccina – La Fondazione Otb che fa capo alla famiglia dell’imprenditore della moda Renzo Rosso regala buoni spesa a chi si sottopone alla vaccinazione anti Covid 19: 50 euro per la prima dose, 10 euro per la seconda e la terza. I buoni sono spendibili per l’acquisto di generi alimentari, artigianali e a filiera corta, del marchio Cortilia, innovativo e-commerce con consegna a domicilio.

Destinatari dell’iniziativa, i residenti nel distretto 1 bassanese dell’Usl 7 Pedemontana. L’omaggio viene infatti consegnato agli utenti dell’hub vaccinale di Bassano del Grappa, ricavato nell’ex sede dell’Eurobrico, che proprio Otb ha ristrutturato e adattato allo scopo. Terminata la somministrazione, al vaccinato viene consegnato un volantino contenente un codice da utilizzare online dove, seguendo le indicazioni, si può ordinare una spesa fino alle 22, utilizzando gli sconti previsti, e riceverla a domicilio nel giorno seguente.

Buoni spesa a chi si vaccina e omaggi agli infermieri

«È un modo per dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale – è il commento di Arianna Alessi, vicepresidente di Otb, spesso in prima linea in ambito sociosanitario – In particolare vorremmo raggiungere e smuovere i titubanti, coloro che ancora non si sono immunizzati».

«La pandemia non è ancora finita ed è importante che tutti si vaccinino», è il suo appello. La Fondazione ha inoltre voluto dare un segno di riconoscimento a tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri, oltre ai volontari, da un anno impegnati nella campagna di vaccinazione, donando loro una confezione contenente diversi prodotti alimentari Cortilia. https://corrieredelveneto.corriere.it

Condividi