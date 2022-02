Malore durante la notte, muore professore di 53 anni

Malore durante la notte, grave lutto nel mondo della scuola. Un malore improvviso si è portato via Antonio Scarpone, 53 anni, stimato docente dell’istituto superiore Arzelà-Parentucelli di Sarzana. Una notizia sconvolgente per i tanti colleghi e studenti con cui il professore Scarpone, che insegnava geografia, aveva stretto un forte legame nei suoi anni in Val di Magra.

Originario di Sicignano degli Alburni, paese montano del Cilento, era arrivato in provincia della Spezia nel 2018 inserendosi in breve tempo nell’ambiente scolastico sarzanese. Colto e appassionato, credeva nel mestiere di docente e nel valore della scuola come presidio di cittadinanza imprescindibile per una democrazia. Lascia a compagna Belinda. www.cittadellaspezia.com

