Smascheriamo i gatekeepers al servizio del sistema

di Francesco Carbone – Visto e considerato che una marea di cittadini sono propensi a denunciare, ma non sono istruiti a dovere su come PRETENDERE che le loro denunce siano GESTITE come la Legge e la Costituzione prevede, penso che chi ha presentato denuncia debba sapere come PRETENDERE che la denuncia non sia sabotata tramite abuso da mod45 da parte dei Magistrati e che si avvii l’azione penale come sancito dagli art 111 e 112 della Costituzione, così che i presunti Criminali denunciati siano indagati, processati e condannati. Giusto?

Visto che tanti Avvocaticchi e Politicanti promuovono denunce ma nulla fanno affinché le denunce seguano l’iter procedurale e nessuno pretende la Punizione dei Magistrati che Sabotano tutte le denunce dei cittadini comprese quelle redatte da Avvocaticchi e Politicanti, CI IMPEGNEREMO NOI DELL’ Associazione Governo del Popolo APS A PRETENDERE CHE TALI DENUNCE SIANO GESTITE COME LA COSTITUZIONE PREVEDE E PRETENDEREMO DI NUOVO ANCHE LA PUNIZIONE DEI MAGISTRATI CHE PUNTUALMENTE LE SABOTANO.

Vedremo se gli Avvocaticchi, Politicanti, youtuber, informatori anti sistema veramente vogliono combattere il Sistema o se sono dei GATEKEEPERS al servizio del Sistema Criminale, per farvi perdere tempo, incanalarvi in manifestazioni che poi sono dei veri e propri comizi al grido LIBERTÀ senza alcuna DIGNITÀ.

A GIORNI FARÒ UNA DIRETTA DOVE INVITERÒ TUTTI COLORO CHE IN QUESTI ANNI HANNO PROPOSTO DENUNCE CONTRO I VARI GOVERNI PER ORGANIZZARE DI NUOVO UNA MEGA PROTESTA AD OLTRANZA DINANZI TUTTE LE PROCURE D’ITALIA E VEDREMO CHI RISPONDERÀ ALL’APPELLO E CHI DIMOSTRERA DI ESSERE UN GATEKEEPERS.

Che ne pensate?

Cercate di fare pervenire questo messaggio a tutti coloro che fino ad ora vi hanno proposto di intasare caserme, commissariati, procure con denunce senza mai PRETENDERE che ogni denuncia segua l’iter procedurale prevista dal Codice Penale, Codice di Procedura Penale e Costituzione.

Vediamo cosa risponderanno, sia loro ,che tutti coloro che li seguono e se hanno veramente le palle di PRETENDERE LA PUNIZIONE DEI REI, LA PUNIZIONE DEI MAGISTRATI CHE SABOTANO LE DENUNCE E L’APPLICAZIONE DELLA COSTITUZIONE.”

Francesco Carbone

Presidente dell’Associazione Governo del Popolo APS.

