Polis etica: il problema europeo tra Usa e Russia

COMUNICATO STAMPA – Una strada per garantire una pace duratura in Europa

È stato completato il lavoro inerente la Tavola Rotonda svoltasi via Zoom organizzata da POLIS ETICA, Scuola di Educazione Civica e Politica per Cittadini, su di un tema molto scottante:

IL PROBLEMA EUROPEO TRA USA E RUSSIA.

Il panel di esperti italiani ha analizzato tutti i punti di vista di chi ha un ruolo nella crisi dei rapporti tra Ucraina e Russia, che in effetti è gestita in primis da Stati Uniti d’America e NATO, mentre l’Unione Europea è messa in un angolo dall’iniziativa di Francia e Germania nella perenne lotta per la leadership europea. Infatti, tutto ciò può avvenire proprio a causa della debolezza istituzionale europea, voluta e mantenuta dai singoli stati.

Gli esperti hanno preso atto delle dichiarazioni e degli atti di ciascuno, enucleando che la soluzione diplomatica da perseguire deve basarsi sulla piena attuazione degli accordi di Minsk e sulla prospettiva di una rinnovata architettura di sicurezza europea con una nuova stagione di controllo degli armamenti e di costruzione di fiducia reciproca.

Grandi sono i rischi che la situazione sfugga di mano. Putin fa pressioni con esercitazioni militari per spingere l’Occidente al negoziato, quanto Washington arma l’esercito ucraino con armi di ultima generazione, ma si tratta di giochi che possono rivelarsi molto pericolosi se avviene un incidente imprevisto.

Mentre c’è un’America democratica che preferisce contare sulla pace per fare affari, i guai sono creati dall’Élite del complesso militare industriale USA che ha bisogno della Russia come “Nemico” e cerca di accerchiarla anacronisticamente.

Una strada originale individuata dal Panel è un’inedita alleanza TRILATERALE tra TUTTI gli occidentali, Russia inclusa, che, oltre a creare un indubbio benessere e convenienza generale, permette di indurre la Cina, dalla crescita impetuosa, a non prendere atteggiamenti unipolari simili a quelli dell’Élite globalista con quartier generale negli USA.

Hanno contribuito alla discussione: l’Ambasciatore e già Dir. Gen. MAECI, Prof. Maurizio Melani, il politologo Sen. Luigi Marino, il Direttore del CeSEM/Eurasia, Dr. Stefano Vernole, l’Antropologo analista di Vision & Global Trends Dr. Eliseo Bertolasi, l’analista del CeSEM/Eurasia, Marco Ghisetti, moderati dal Dr. Leonardo Dini, filosofo e politologo, Direttore del Dipartimento Politica Internazionale di POLIS ETICA e dal Fondatore di quest’ultima, Guido De Simone.

