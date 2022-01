Tragico malore, muore volontaria di Protezione Civile

Tragedia a Valledolmo, nel Palermitano, dove la comunità piange la morte di una giovane volontaria di Protezione Civile stroncata da un grave malore. Ramona Guzzetta, 43 anni, era una volontaria di Protezione Civile della Misericordia di Valledolmo. Se n’è andata ieri a seguito di un aneurisma cerebrale che non le ha lasciato scampo. Inutili sono stati i tentativi di salvarla da parte dei medici del “Civico” di Palermo. Lo scrive https://www.blogsicilia.it/palermo

Triste il ricordo della donna prematuramente scomparsa nel piccolo centro in provincia di Palermo. Di Ramona i colleghi e amici della Misericordia ricordano la presenza costante e l’impegno in tutte le emergenze, provinciali, regionali e nazionali, degli ultimi anni. Un affidabile punto di riferimento per tutti.

Il dolore della Protezione Civile regionale

Anche il Dipartimento di Protezione Civile regionale piange la scomparsa della donna. “Alla famiglia di Ramona Guzzetta e alla Misericordia di Valledolmo giungano le condoglianze del Dirigente Generale, Salvo Cocina, Cocina, anche a nome delle donne e degli uomini della protezione civile regionale”. Questa una nota del dipartimento. I funerali si svolgeranno domani alle ore 11 nella Chiesa Maria Santissima della Purità di Valledolmo dove, già nel pomeriggio di oggi, sarà allestita la camera ardente.

