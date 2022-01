Quirinale, Bonino: votare Marta Cartabia

ROMA, 27 GEN – “Assumendoci le nostre responsabilità, +Europa e Azione hanno proposto e votato fin dalla prima votazione la Ministra Cartabia.

Abbiamo insistito anche oggi e mi auguro che anche altri grandi elettori diano questo senso di concretezza e di responsabilità perché dopo tanto blaterare sul ruolo delle donne, oggi è l’occasione per passare dalle parole ai fatti e sarebbe una novità importante per il paese”.

Lo dichiara la senatrice di +Europa, Emma Bonino in un video postato sulla sua pagina Facebook. (ANSA)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Un articolo del febbraio scorso, il sito www.antimafiaduemila.com riporta

La dignità dei mafiosi, Marta Cartabia in merito all’ergastolo ostativo

“Marta Cartabia, che ha appena giurato come nuovo Ministro della Giustizia del Governo Draghi, era vicepresidente di quella Corte Costituzionale che ha prodotto questa pronuncia (ne sarebbe diventata Presidente meno di due mesi dopo). Essa è stata da lei così strenuamente difesa: “La dignità va intesa come incomprimibile possibilità di recupero, di riscatto, qualunque cosa sia accaduta prima, qualunque fatto sia stato commesso: qui è la dignità della persona […] quello che si tende a evitare è avere forme di esecuzione della pena improntate a rigidità, a fissità che non tengono conto di come il tempo della pena sia diverso per ciascun individuo”.

