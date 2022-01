Quirinale, prof Tutino: “il presidente si vota fuori dal Palazzo”

Roma, 26 gennaio 2022 – DAVIDE TUTINO: “IL PRESIDENTE SI VOTA FUORI DAL PALAZZO. L’ESCLUSIONE DAL VOTO DEI PARLAMENTARI SENZA GREEN PASS DELEGITTIMA LE SCELTE DI PALAZZO.”

Anche oggi il professor studente Davide Tutino, in sciopero della fame, è presente con la sua urna di fronte al parlamento, per consentire ai parlamentari esclusi di votare senza greenpass, come da Costituzione.

Al seggio elettorale si avvicinano per esprimere solidarietà diversi deputati, tra cui Jessica Costanzo e Massimo Enrico Baroni.

L’onorevole Sara Cunial, esclusa dal voto perché priva del pass, vota presso il seggio istituito dal professore, ricordando che la procedura che le ha impedito di esercitare il proprio diritto invalida le elezioni in corso.

Il prof Tutino aggiunge

“Escludere anche un solo parlamentare dal voto significa escludere l’intero elettorato. Si sta creando un precedente giuridico gravissimo e pericoloso, che qui denunciamo: i golpisti al governo stanno subordinando il diritto di voto al tracciamento biometrico della popolazione, al possesso di un documento illegittimo come il green pass, che fa da base a uno stato totalitario al di fuori del diritto e della Costituzione.”

COMUNICATO STAMPA

