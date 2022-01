Giugliano: improvviso malore, Patty muore a 13 anni

Improvviso malore, Patty muore a 13 anni – Una terribile notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. È deceduta alla tenera età di 13 anni la piccola Patrizia Calvino, conosciuta da tutti come Patty.

Una ragazza in gamba, sempre solare, Patrizia era conosciuta e voluta bene da tutti. Come riportato da Il Meridiano, non è noto il motivo della scomparsa. Sono tanti i messaggi d’affetto per la piccola. Patty lascia la mamma, il papà Vincenzo e la sorella Raffaella. https://www.ilroma.net

