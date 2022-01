Cross Città della Vittoria, 12enne in arresto cardiaco

Stava gareggiando al Cross Città della Vittoria quando, improvvisamente, si è accasciato a terra: attimi di paura questa mattina, attorno alle 11, per un ragazzo di 12 anni nell’area Fenderl di Vittorio Veneto. Il giovane si è sentito male poco prima del termine della propria gara e poi non è più stato cosciente. Lo scrive il Quotidiano del Piave

Nonostante i sanitari di Prealpi Soccorso fossero presenti sul posto con un’ambulanza attrezzata per il primo soccorso e un medico di gara – come richiesto in questo genere di competizioni sportive -, si è reso necessario l’arrivo sul posto dell’elisoccorso di Treviso Emergenza, decollato dall’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso ed arrivato nel vittoriese in pochi minuti. Quest’ultimo, dopo aver calato il personale medico con il verricello, è atterrato in una zona vicina all’area di gara.

12enne in arresto cardiaco

Il giovane runner, appartenente ad una società sportiva del padovano, è stato rianimato per circa un’ora dai sanitari fino a quando il suo cuore ha ripreso a battere.

Una volta stabilizzato, è stato trasportato con un’ambulanza fino alla zona di atterraggio dell’elicottero e da lì è stato condotto all’ospedale trevigiano, in gravi condizioni.

Condividi