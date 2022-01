Tragedia a Tuscania: 24enne trovato morto in casa

TUSCANIA – 24enne trovato morto in casa. E’ mistero sulla morte di Federico Mazzoni trovato privo di vita all’interno della sua abitazione.

Il ritrovamento risale a ieri sera. A dare l’allarme i familiari a cui non rispondeva. Quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto, insieme al 118 anche i carabinieri. Al momento non si conoscono le cause del decesso. Anche se non si esclude l’ipotesi del malore. L’autorità giudiziaria in queste ore deciderà se eseguire l’autopsia o restituire la salma ai familiari per il funerale. www.viterbonews24.it

Condividi