Commissione Affari Costituzionali Senato, censurato l’intervento del prof. Belli

Il 19 gennaio, in Commissione Affari Costituzionali, si sono tenute in video conferenza le AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2488

(d-l 221/2021 – proroga stato di emergenza e contenimento epidemia covid-19)

E 2489 (d-l 229/2021 – certificazioni verdi covid-19 e sorveglianza sanitaria).

Ad un certo punto, l’intervento del prof. Pierfrancesco Belli, Presidente della Commissione Rischi ed Etica Sanitaria dell’INCER Institute, è stato censurato.

Il Professore PierFrancesco BELLI, dopo uno dei suoi consueti preamboli, si accingeva a leggere dinanzi alla Nazione, importanti informazioni atte a smontare la narrativa a supporto dell’attuale emergenza sanitaria.

Il professore è stato bruscamente interrotto al terzo minuto e non ha potuto completare la sua audizione, per la quale erano previsti 7 minuti, perché ha evidenziato le responsabilità di mancata tutela dei diritti costituzionali di salute e di libertà e le manipolazioni della Governance europea e nazionale che hanno permesso la distorsione della cause di morte in Ospedale e i percorsi terapeutici errati.

