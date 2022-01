Malore improvviso: muore Annalisa Vassallo, 40 anni

Ha suscitato incredulità e commozione a Cortemilia la notizia della morte di Annalisa Vassallo, 40 anni, mancata in seguito all’improvviso malore – presumibilmente un infarto – che l’ha colpita nella notte scorsa, quando era da poco passata la mezzanotte.

Impiegata presso un’azienda di Canelli, la donna lascia due figlioletti, Marco e Vittoria, ancora in età scolare, insieme ai genitori Giuliana e Mario – anche loro originari di Cortemilia e residenti in paese – e al fratello Alberto, da qualche tempo rientrato in Italia insieme alla moglie Teresa dopo avere a lungo lavorato negli Usa. Insieme a loro gli zii Mauro e Bruna con Lorenzo, Arnaldo e Massimo. Ancora da fissare la data dei funerali, per i quali si dovrà attendere l’esito dell’esame autoptico.

Morte di Annalisa Vassallo, la dichiarazione del sindaco

“Una notizia tristissima – dichiara il sindaco del centro langarolo Roberto Bodrito –. In un paese come il nostro ci conosciamo ovviamente tutti e non può che rattristarci apprendere di una persona stroncata nel fiore degli anni, mentre era impegnata a crescere due splendidi ragazzi. Non possiamo che stringerci alla famiglia portando ai suoi cari l’affetto della nostra comunità”. www.lavocedialba.it

