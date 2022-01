Covid, Bassetti: ‘nei vaccinati positivi va trattato come influenza’

La patologia Covid “nei soggetti vaccinati deve essere trattata come un’influenza. Lo stiamo vedendo nei reparti, chi ha fatto il ciclo completo di vaccinazione ha una forma influenzale più o meno lunga o più o meno breve”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova.

“Evitiamo dunque questa moltitudine di tamponi, una logica solo italiana e cambiamo approccio. Siamo vicini al picco dei casi, forse in alcune Regioni è stato già raggiunto e speriamo che nelle prossime settimane si possa ridurre in maniera significativa il carico. Sono due giorni che i ricoveri in terapia intensiva scendono, -8 due giorni fa e ieri -1”. adnkronos

