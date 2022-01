“Enrico Mentana positivo al Covid”, il flash di Dagospia

Enrico Mentana è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata comunicata con un flash dal sito Dagospia, al momento non confermata e commentata dal direttore del TgLa7. Il giornalista classe 1955 era assente da quattro giorni alla guida del notiziario, di cui conduce l’edizione delle 20 fin dal suo arrivo alla direzione. Lo scrive www.ilfattoquotidiano.it

“Mentana positivo al Covid”

Lunedì scorso non era apparso alla guida dello speciale dedicato alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi, sostituto per l’occasione dalla collega Alessandra Sardoni: “Buonasera a tutti. Come vedete sostituisco Enrico Mentana, spero degnamente. Il direttore è stato fermato dalle normative anti-Covid, che ovviamente rispettiamo”. Dal 24 gennaio il telegiornale della settima rete si affiderà a lui, sperando nell’incastro dei tempi e della sua guarigione, per le ormai cult “maratone” per l’elezione del Presidente della Repubblica.

