Riccione, malore improvviso: muore il 22enne Davide Berni

Riccione, 4 gennaio 2021 – Sconcerto a Riccione per l’improvviso decesso di Davide Berni, classe 1999. Il giovane, apprezzato e stimato cameriere del Birrodromo, è spirato in seguito a un malore accusato nelle prime ore di domenica. Vana la corsa al Bufalini di Cesena, come pure l’immediato trasporto all’ospedale di Cotignola, specializzato in patologie cardiache.

Sotto shock colleghi e amici che non riescono a capacitarsi di quanto è successo. Così pure il titolare dell’attività, l’imprenditore Fabio Ubaldi che, con voce sommessa, racconta: “In chiusura del locale, verso le tre, Davide è andato a casa e, secondo quanto mi è stato riferito, intorno alle quattro ha detto di non sentire più le gambe, così è stata chiamata l’ambulanza con il personale sanitario che, intuita la gravità del caso, lo ha trasferito subito all’ospedale di Cesena. I medici, accortisi che aveva un’aorta lacerata, l’hanno portato d’urgenza a Cotignola dove domenica è stato immediatamente operato, ma non c’è stato nulla da fare perché a quanto pare gli organi sono risultati compromessi. Così ieri intorno alle 10,40 il suo cuore ha cessato di battere per sempre”. […]

