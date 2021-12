Nigeria, attacco a un bus: passeggeri bruciati vivi

Attacco a un bus – Almeno 21 persone, tra cui molti bambini, sono morte bruciate vive quando l’autobus su cui viaggiavano è stato oggetto di un’imboscata tesa da uomini armati nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria. Lo riporta il quotidiano Daily Trust citando fonti della polizia.

I passeggeri del bus stavano viaggiando dalla città di Sabon Birni alla città di Isa, vicino al confine con il Niger. Il portavoce della polizia Sanusi Abubakar ha detto alla Bbc che diversi feriti sono ricoverati in ospedale con gravi ustioni su tutto il corpo.

L’attacco è avvenuto nella tarda serata di lunedì, ma i dettagli stanno emergendo lentamente a causa dei servizi di comunicazione scadenti nella zona. Gli aggressori avrebbero deliberatamente dato fuoco al veicolo bruciando vivi gli occupanti. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’attacco. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Nigeria-attacco-bus-passeggeri-bruciati-vivi-4d4aaa4c-a144-4e7b-9ce0-689c5397e641.html

Bandits Set 42 Passengers Ablaze In Sokoto

According to report, The Sokoto State Police spokesperson, ASP Sanusi Abubakar, confirmed the incident, noting however that those killed might be about 17.#Correctbn pic.twitter.com/92jYIydFrk

— Mazi Nnamdi Kanu Supporters (@Ipob_supporters) December 8, 2021