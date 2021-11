Renzi: “inaccettabile che i vaccinati paghino per i No vax”

ROMA, 24 NOV – “I contagi non accennano a diminuire. Ma ci sono due dati di fatto, inoppugnabili: chi si contagia dopo la seconda dose è molto più protetto e non ha particolari problemi; chi ha fatto la terza dose è praticamente al sicuro. ( 🤥 )

► Focolaio in casa di riposo, positivi 25 ospiti con terza dose

Inaccettabile che i vaccinati paghino per i No vax

“Anche stavolta, del resto, Israele ci ha indicato la via, facendo partire sin da settembre le terze dosi. Io insisto: è inaccettabile che i vaccinati paghino le conseguenze delle scelte dei noVax. Le restrizioni che verranno – per me – devono valere solo per chi sceglie di non vaccinarsi. E sulla terza dose vanno tolti i limiti anagrafici, come del resto in molte regioni si sta iniziando a fare”. Così Matteo Renzi nell’enews. (ANSA)

Condividi