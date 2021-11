Nave Sea Watch preleva 375 migranti: “subito un porto sicuro”

375 sulla nave Sea Watch dopo nuovo soccorso: “Subito un porto sicuro”. Terza operazione per la Sea Watch 4 che ha soccorso una piccola barca in vetroresina traendo in salvo 7 persone. Al momento sulla nave dell’Ong ci sono 375 naufraghi (in realtà, clandestini, ndr) “che aspettano di poter sbarcare in un porto sicuro”.

Nel corso della giornata: “la nave Sea Watch 4 ha soccorso 73 persone su un gommone in difficoltà. Poco prima, il nostro aereo da ricognizione Seabird ha testimoniato il tentativo di intercettare il gommone da parte della cosiddetta guardia costiera libica. Le due motovedette libiche, poco dopo, si sono allontanate”.

Ieri la Ong aveva prelevato in salvo altre 102 persone. A bordo della nostra nave ci sono ora 368 naufraghi che hanno bisogno di sbarcare al più presto in un porto sicuro”. Lo scrive su Twitter la Ong tedesca. rainews.it

