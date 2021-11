Migranti, 77 sbarcano in Sardegna

In 77 sbarcano in Sardegna – Sono ripresi sulle coste italiane – complice un lieve miglioramento delle condizioni meteo – gli sbarchi di migranti. Tra ieri sera e questa mattina sono arrivate sull’isola, 77 persone. Il pattugliatore del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, ieri sera, ha intercettato in diversi momenti almeno sei barchini a largo della coste dell’isola, con a bordo complessivamente 65 persone.

I migranti sono stati trasportati fino in porto a Sant’Antioco e affidati a carabinieri e polizia per il trasferimento al centro di prima accoglienza di Monastir. In mattinata si sono registrati altri due sbarchi a Pula, nel Cagliaritano. I carabinieri hanno bloccato prima un gruppo di cinque migranti, presumibilmente algerini, che cercavano di raggiungere il centro, e poche ore dopo altri sette. Anche loro stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir dove, dopo le identificazioni, rimarranno in quarantena. http://www.rainews.it

