Covid, Sileri: ‘spingere sulla terza dose, i vaccini funzionano’

Covid, Sileri: “Spingere su prime e terze dosi: la scienza ci dice che i vaccini funzionano”. Per chi ancora dubita sulla vaccinazione, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, invita ad affidarsi ai dati scientifici.

Spingere sulla terza dose

“Dobbiamo concentrarci sullo spingere le persone a fare la prima dose, chi non l’ha fatta, e gli altri la terza dose. La scienza oggi ci mostra che i vaccini funzionano e funzionano molto bene, ma che questa immunità tende a ridursi nel corso del tempo, che è quello che accade anche per tantissimi altri vaccini”, dichiara Sileri.

“Il vaccino dunque merita un richiamo, con la dose aggiuntiva richiami il sistema immunitario – ricorda il sottosegretario – alla guerra contro il coronavirus, avendo poi un’immunità più forte e verosimilmente anche più duratura, quanto sarà duratura lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi. Con questo virus – sottolinea il sottosegretario- siamo tutti alunni, la scienza ha trovato risposte molto rapidamente e procede così la guerra contro il coronavirus. Non è un modo per dire che il vaccino non funziona, le regioni d’Italia che hanno più vaccinazioni hanno meno terapie intensive occupate”. affaritaliani.it

