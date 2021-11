Renzi: “in lockdown solo chi non ha fatto il vaccino”

ROMA, 16 NOV – “Mi piacerebbe che l’Italia adottasse lo stesso modello dell’Austria. In lockdown, in zona gialla o arancione, ci vanno solo quelli che non hanno fatto il vaccino”.

Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, all’Aria che Tira, su La 7

