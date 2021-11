Covid, sindaco di Cagliari positivo: è vaccinato

Covid, sindaco di Cagliari positivo. “Ieri sera sono risultato positivo al Covid-19. Quella che sembrava solo un po’ di stanchezza dopo un’intensa settimana di lavoro si è invece rivelata essere il virus”. Così nel proprio profilo Facebook il sindaco Paolo Truzzu, annuncia la propria positività al virus.

“A parte qualche sintomo sto bene. Sono attualmente in isolamento e da casa continuerò a lavorare per la nostra città. Non abbassiamo la guardia, anche se siamo vaccinati. Prudenza e attenzione, sempre. A maggior ragione adesso che i contagi stanno risalendo”.

Condividi