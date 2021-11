Calo protezione vaccinale, Pregliasco: nessun allarme, serve la terza dose

“Il calo della protezione vaccinale dopo 6 mesi non deve destare allarmi. E’ un segnale che arrivava anche dal Regno Unito. Ora dobbiamo concentrarsi sulle terze dosi per proteggere da subito i più fragili contro il colpo di coda della pandemia”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, commentando i dati dell’Iss sulla riduzione dell’efficacia del vaccino anti-Covid dopo 6 mesi.

Serve la terza dose

“L’efficacia del vaccino (???) ci ha permesso di riaprire e di stare in giro – avverte Pregliasco – ora si deve lavorare per accelerare sulle terze dosi. Ma voglio ricordare anche come non dobbiamo dimenticare il ‘nuovo galateo’ che abbiamo imparato in questi mesi: mascherina al chiuso, evitare assembramenti e il lavaggio delle mani. Questi comportamenti virtuosi non vanno abbandonati”. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Pregliasco-Nessun-allarme-per-il-calo-della-protezione-del-vaccino-dopo-sei-mesi-6eb7a1b1-868d-4edb-94f2-eaa879943b1b.html

