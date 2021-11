Clima, von der Leyen: servono 470 miliardi di euro l’anno

“Per raggiungere gli obiettivi europei sul clima per il 2030 abbiamo bisogno di un investimento di circa 470 miliardi di euro l’anno e questo è il motivo per cui il 30 per cento dei fondi del Next Generation Eu e del quadro finanziario pluriennale sono impiegati nella lotta al cambiamento climatico”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Conferenza annuale sul bilancio Ue.

“Recovery, saremo rigidi su controllo progressi”

Nei prossimi mesi moniteremo con attenzione i progressi di ogni Stato negli investimenti e nelle riforme. Siamo seri sulla nostra ripresa, sulla transizione digitale, sull’equità sociale”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Conferenza annuale sul bilancio Ue.

“Ed è per questo abbiamo concordato con gli Stati membri una serie di obiettivi da raggiungere. Sappiamo per esperienza che solo ciò che viene misurato, viene compiuto. Non fate errori: le regole per i pagamenti per il recovery sono cristalline: richiedono un controllo nel sistema per rilevare e correggere, se necessario, in particolare corruzione, frode e conflitto di interessi che riguardano i fondi del Recovery. Perché sono i cittadini dell’Europa che pagano tutto questo”, ha aggiunto. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ue-von-der-Leyen-Per-obiettivi-europei-su-clima-servono-470-miliardi-anno-695fec05-26ed-419d-9c10-26821b4acca1.html

