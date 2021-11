Bielorussia, migliaia di migranti al confine con la Polonia

Video da https://twitter.com/visegrad24/

Tensione al confine tra Bielorussia e Polonia. Un migliaio di persone si sono ammassate alla frontiera. Il gruppo, denuncia Stanislaw Zaryn, portavoce dei servizi di intelligence polacchi, “è sotto lo stretto controllo di bielorussi armati”.

“Sono loro a decidere la direzione che il gruppo prende” la colonna di profughi clandestini. “Cercheranno di entrare in massa in Polonia”, ha aggiunto. “Siamo pronti per qualsiasi scenario”, ha aggiunto il ministro degli Interni, Mariusz Kaminski.

Dall’inizio del 2021, sono stati più di 30mila i migranti che, dalla Bielorussia, hanno passato il confine con la Polonia, si precisa. La Bielorussia ha facilitato il passaggio in ritorsione contro le misure restrittive adottate dall’Unione europea. Per respingere questo nuovo flusso migratorio, la Polonia ha inviato militari al confine e iniziato a costruire un muro alto cinque metri. adnkronos

Condividi