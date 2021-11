Green pass, Puzzer col tavolino in piazza a Roma: “Aspetterò”

Stefano Puzzer torna sulla scena della protesta No Green pass. Il portuale triestino a capo del movimento ha allestito un tavolino in piazza del Popolo a Roma, “dove aspetterò che venga a parlarci qualcuno. Io spero che verranno, visto che nessuno ci ha risposto. Finché qualcuno non verrà a rispondermi, io rimarrò qui”.

Puzzer ha così svelato, sulla sua pagina Facebook, il “gesto eclatante” annunciato nei giorni scorsi. Di fronte al banchetto si vede un cartello recante la scritta “Papa” e quattro sedie con altrettanti fogli che indicano “Mario Draghi”, “Comunità Europea”, “Usa” e “Russia”. “Il mio intento è far capire che non molliamo, che siamo pacifici. Noi siamo gli italiani che si sentono privati dei diritti, della libertà di scelta, di lavorare e che non vogliono subire il ricatto del Green pass”. tgcom24.mediaset.it

