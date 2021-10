Letta: ‘progressisti si intestino lotta al cambiamento climatico’

Le forze progressiste devono “intestarsi la battaglia contro il cambiamento climatico. Dobbiamo farlo a livello nazionale, europeo e di G20”. Così Enrico Letta a margine del Global progress summit 2021. “E’ la battaglia del futuro, che riguarda i giovani. Per noi lotta al cambiamento climatico e giustizia sociale sono le questioni sulle quali abbiamo intenzione di dare battaglia nel futuro”.

“Un #G20 cruciale per l’accordo globale sul clima e a Roma è in gioco il futuro del pianeta. Il fallimento non è possibile, scrive su Twitter Enrico Letta. (Adnkronos)

