Fratoianni: raccolta firme per la patrimoniale

“Nei giorni scorsi in uno dei tavoli di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la tassazione delle grandi ricchezze, al quartiere Garbatella di Roma si è presentato un signore di 99 anni, che voleva firmare per la nostra proposta di patrimoniale. È voluto venire a firmare a tutti i costi, perché come ha detto ai nostri militanti presenti ‘la battaglia per la giustizia sociale e i per i nostri giovani non ha età. Lo vogliamo ringraziare pubblicamente davvero di cuore'”.

Raccolta firme per la patrimoniale anche online

Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “E oggi poi annunciamo anche – prosegue il leader di SI – che ora è possibile firmare oltre ai tavoli di raccolta in giro per l’Italia, anche online tramite Spid o firma digitale qualificata per la Next Generation Tax, la nostra proposta di patrimoniale sulle grandi ricchezze, per restituire risorse ai ceti più in difficoltà e alle giovani generazioni. Firmare è semplice – conclude Fratoianni. ADNKRONOS

