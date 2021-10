Trento, muore studente di 24 anni: si era vaccinato da 10 giorni. Chiesta autopsia

«Chiedo che sia fatta chiarezza sulla morte di mio figlio, era un ragazzo sportivo e stava bene». Vuole la verità, sapere cosa è successo Svetlana Rosca, la mamma di Traian Calancea, lo studente universitario trentino morto all’improvviso mercoledì scorso a soli 24 anni. Accettare una perdita così grande è sempre difficile, ma la morte di un figlio poco più che ventenne lo è ancora di più e Svetlana vuole capire perché un giovane pieno di vita, senza alcun problema di salute, come il suo Traian, si sia spento all’improvviso.

si era vaccinato da 10 giorni

Poi il dubbio che la tormenta da giorni: Traian solo dieci giorni fa aveva ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. «Forse c’è una correlazione», si chiede.

Sarà l’autopsia, ordinata dalla pm di turno Alessandra Liverani, a far luce sulla terribile tragedia che ha colpito la famiglia di origini moldave, da anni in Trentino. La procura, dopo la denuncia presentata dalla mamma del ragazzo ai carabinieri di Trento, ha infatti aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti.[…] https://corrieredelveneto.corriere.it

