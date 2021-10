Ronzulli: “chi non si vaccina è un parassita”

Dritto e rovescio, dalla puntata del 21 ottobre – Licia Ronzulli: “Per me chi non si vaccina è un’irresponsabile, egoista e opportunista. E’ un parassita che può permettersi di stare in piazza grazie a noi che ci siamo vaccinati e non voglio rischiare, per colpa loro, che introdurranno varianti, di ammalarci noi tutti quanti”

► Covid, Ricciardi: ‘Le varianti? Colpa dei vaccini’

