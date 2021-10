Mattarella: Pnrr favorirà uno sviluppo più sostenibile e inclusivo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al Presidente dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A., Francesco Profumo, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio.

Sviluppo più sostenibile e iclusivo

Per il Presidente “Le ingenti risorse e l’ambizioso programma di riforme del Piano Nazionale di Ripresa favoriranno la trasformazione della nostra economia verso un modello di sviluppo più sostenibile, innovativo e inclusivo, con la partecipazione di tutte le forze del Paese“.

Leggi anche

► Recovery plan, un fiume di miliardi presi in prestito e un risultato incerto

“La pandemia – ricorda il Capo dello Stato – ha fatto emergere e aggravato alcune delle disuguaglianze della nostra società. In questo contesto, le Fondazioni hanno garantito uno sforzo particolare nel difficile momento dell’emergenza per sostenere le realtà economiche, culturali e sociali messe a dura prova dalla crisi. Nei prossimi anni, il loro ruolo sarà ancora più apprezzabile per sostenere la coesione sociale del Paese, specialmente nel Mezzogiorno, e nel contrasto alla povertà educativa”.

“La capacità di scelte consapevoli e coerenti in materia di risparmio, per programmare il futuro, è fondamentale. La promozione dell’educazione finanziaria è uno strumento aggiuntivo per la protezione del risparmio, con ricadute positive per i singoli e per la collettività. Con questo spirito rivolgo ai partecipanti un caloroso augurio di buon lavoro”. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/mattarella-giornata-risparmio-transazione-sviluppo-sostenibile-cc76f7d5-ffae-43bd-af6c-0d1a762b171c.html

Condividi