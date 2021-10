Scritta davanti a sede Cgil nel Comasco “sindacati nazisti”

“Sindacati nazisti”, “green pass = nazismo”. Sono le scritte rosse comparse questa mattina in strada davanti alla sede della Cgil di Fino Mornasco, in provincia di Como. Le ha fotografate la Cgil di Como, che spiega come non si tratti di un primo caso. Non più tardi di una settimana fa era stata presa di mira la Camera del lavoro di Lomazzo. Un episodio “concomitante” alla manifestazione antifascista di sabato a Roma.

“Continuano le provocazioni ma non ci fanno arretrare di un centimetro“, commenta il segretario generale della Cgil di Como Umberto Colombo. “Continueremo, con ancora più decisione, a impegnarci sui temi della difesa della Costituzione, della solidarietà e del lavoro, affinché sia dignitoso e sicuro e per tutti. A maggior ragione, in questo periodo, insieme con gli altri sindacati, le associazioni, gli studenti e le nuove generazioni, dobbiamo portare avanti i valori della Costituzione e dell’antifascismo“. adnkronos

