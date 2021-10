Draghi dovrebbe dimettersi. Green Pass legato al lavoro è misura economica, non sanitaria

di Antonio Amorosi – Non siamo nemici ma amici. Non dobbiamo dividere la società tra vaccinati e non vaccinati, come vuole il governo, tra possessori del Green Pass e non possessori e scaricare i 131.000 morti per Covid del nostro Paese sugli italiani. Legare la possibilità di lavorare ad un adesione al governo e ai suoi provvedimenti irrazionali e non scientifici. Come ha fatto durante tutta la pandemia.

Draghi dovrebbe dimettersi

Ad oggi Paesi come la Corea del Sud, per conformazione demografica simile a noi, ne hanno avuto soli 2500 usando le infrastrutture e obbligando i medici a visitare immediatamente i malati a casa. Dopo quello che abbiamo visto a Roma nelle manifestazioni di sabato 9 ottobre, con infiltrati di ogni tipo e la gente comune picchiata, Draghi dovrebbe dare spiegazioni credibili o dimettersi. Ma nessuno fa nulla.

