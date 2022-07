Pnrr, Gentiloni: “prossimo governo dovrà rispettare impegni già presi”

Il prossimo governo italiano non può aspettarsi che l’Unione europea rinegozi i fondamenti del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) e deve attenersi fermamente agli impegni di riforma assunti sinora. È quanto affermato dal commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un’intervista al “Financial Times”. Secondo Gentiloni è nell’interesse dell’Italia portare avanti le riforme per riavviare la sua economia, indipendentemente da chi vincerà le elezioni anticipate che si terranno a settembre dopo la caduta del governo guidato da Mario Draghi.

“In latino si pacta sunt servanda: gli accordi devono essere rispettati”, ha detto Gentiloni. “L’attuazione di questo piano è essenziale“, ha aggiunto il commissario Ue. Bruxelles non accetterà di “rimodellare i piani da zero o di rimodellarli sostanzialmente”, ha proseguito Gentiloni, secondo cui ciò potrebbe finire per minare la capacità di uno Stato membro di consegnare il piano in tempo. “Se non spendete questi soldi, sarebbe un pessimo segnale per l’Unione europea”, ha affermato il commissario.

Il Pnrr italiano prevede la riduzione della burocrazia, l’aumento della concorrenza in settori quali i trasporti e l’energia, il rafforzamento della pubblica amministrazione e l’investimento nei centri sanitari. “È nell’interesse dell’Italia attuarlo, non si tratta di un dictat di Bruxelles”, ha affermato Gentiloni. “È una grande opportunità per il Paese e spero che qualunque governo avremo rimarrà sulla buona strada”.

Il differenziale tra i rendimenti del debito italiano e quelli tedesco si è ampliato dopo le dimissioni di Draghi, suggerendo una fiducia più debole nelle prospettive economiche dell’Italia. “Il quadro europeo non può essere ignorato da nessun governo italiano, vale a dire anche le regole fiscali e la necessità di ridurre il debito. Se c’è la tentazione di ignorare questo quadro, questa tentazione sarebbe molto, molto negativa per qualsiasi Paese”, ha detto Gentiloni. www.agenzianova.com

