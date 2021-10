Piazza Libertà puntata del 15 ottobre 2021, venerdì: COLLEGAMENTO con SARA CUNIAL, Deputata indipendente e DAVIDE BARILLARI, Consigliere Regione Lazio, che si sono barricati nell’ufficio di quest’ultimo nella sede della Regione Lazio.

INAUGURAZIONE della PORTA DEL PARADISO.

Collegamento con Puerto Escondido dove, in contrapposizione alla porta dell’inferno, si è svolta l’inaugurazione della PORTA DEL PARADISO, opera dello scultore EMANUELE VISCUSO. Da non perdere !

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia in onda su BOM Channel ch68

OSPITI: PIERFRANCESCO BELLI, ALESSANDRO MELUZZI, GIANFRANCO AMATO, ALESSANDRO LEONARDI.

“Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario” (G. Orwell)

Condividi