Liguori: ‘Figliuolo convochi poliziotti e carabinieri per vaccinarli’

“Poliziotti e carabinieri? Quando ho fatto il militare, ci fecero un siringone grande così nel petto: tetravalente di vaccini per il tifo. Nessuno chiedeva a un militare se potevano non fare il vaccino”. Così il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, commenta a “Stasera Italia” i dati sulle forze dell’ordine ancora sprovviste di Green pass: “Lo vorrei dire al Generale Figliuolo: poliziotti e carabinieri li deve convocare lui e vaccinarli”.

“Vaccinare, precisamente vaccinare. Loro sono servitori dello Stato – prosegue Liguori – rappresentano lo Stato e hanno il dovere di controllare gli altri. Quindi vanno vaccinati, senza introdurre l’obbligo vaccinati per i normali cittadini. A forza di discutere stiamo trasformardo le forze dell’ordine in forze del dubbio”. tgcom24.mediaset.it

Leggi anche

► Paolo Liguori: “noi vaccinati abbiamo il diritto di non avere non vaccinati al nostro fianco.

I vaccinati vogliono stare in posti tranquilli e protetti. I non vaccinati si devono adeguare”

Condividi