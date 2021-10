Paolo Liguori, giornalista, direttore di Tgcom24 del gruppo Mediaset: “Noi vaccinati abbiamo diritto alla sicurezza sul lavoro. Noi vaccinati abbiamo diritto di non avere non vaccinati al nostro fianco. I vaccinati, che sono la maggior parte degli italiani, vogliono passare il tempo libero in posti tranquilli e protetti. I non vaccinati si devono adeguare”.

