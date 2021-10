Autisti senza green pass, intero treno merci rimandato in Svizzera

Il treno merci trasporta autisti senza Green Pass e viene rimandato alla stazione di partenza, in Svizzera. È successo questa notte alla stazione internazionale di Domodossola. Il treno è un convoglio di quella che viene chiamata “autostrada viaggiante”, che trasporta su rotaia i tir in viaggio tra Svizzera e Italia atrraverso il tunnel del Sempione.

Come prevede la normativa sul Green Pass, a bordo del treno arrivato a Domodossola venti minuti dopo la mezzanotte sono scattati i controlli da parte del personale delle Ferrovie federali svizzere. Accertato che sei su sedici autisti erano sprovvisti del passaporto verde, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Treno merci rimandato in Svizzera

In stazione sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Domodossola, che si trova proprio a ridosso dei binari, e i carabinieri. Il treno è stato quindi rimandato in Svizzera, a Briga. Gli autisti potrebbero essere sottoposti ai tamponi in giornata. Le merci, che dovevano essere consegnate al centro intermodale di Novara Boschetto, non sono ovviamente arrivate. Ora si temono blocchi, disagi e ritardi per tutte le merci trasportate con treni di questo tipo. torino.repubblica.it

