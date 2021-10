Via libera alla Camera alla proposta di legge costituzionale per l’inserimento in Costituzione del principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi accanto alla già prevista tutela del paesaggio e del patrimonio artistico. Il testo era stato già approvato in Senato. Trattandosi di una modifica costituzionale, serve un nuovo sì da parte di entrambe le Assemblee. tgcom24.mediaset.it

