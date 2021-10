Cambio d’abito nella sede Cgil “per interpretare il ruolo di fascisti”

Carlo Freccero: “Ogni manifestazione No Green Pass è volutamente infiltrata. E, come ci ricorda la celebre la frase di Cossiga, basta infiltrare una manifestazione per screditarla. Poi c’è un altro grave episodio da chiarire: il manifestante che nei corridoi della sede Cgil si cambia d’abito per interpretare il ruolo del fascista“

In realtà sono più di uno, ecco il video a cui si riferisce Freccero.

Condividi