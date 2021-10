Lollobrigida (FdI): solidarietà alla Cgil

Fdi, Lollobrigida porta la solidarietà alla Cgil da parte del partito – All’assemblea generale della Cgil era presente anche Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Alla fine del discorso del segretario della Cgil Maurizio Landini, prima di andare via, Lolllobrigida si è avvicinato a Landini per un breve saluto, esprimendo la totale solidarietà di tutta Fratelli d’Italia, anche a nome di Giorgia Meloni che non ha potuto essere presente, essendo a Madrid.

“Scioglimento Forza Nuova? Decidano i giudici” – “La magistratura italiana e la nostre leggi prevedono già quali siano gli elementi e le norme per agire nei confronti di queste associazioni. Non spetta a me sostituirmi agli inquirenti né alla magistratura. Noi siamo il partito della legalità, siamo contro ciò che contrasta con la legge ma non spetta a me decidere, la Costituzione assegna questo diritto dovere alla magistratura”.

Cosi’ il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida commentando all’Ansa la mozione per lo scioglimento di Forza Nuova presentata dal Pd Emanuele Fiano. www.tgcom24.mediaset.it

Forza Nuova e i Servizi britannici

Neo #fascisti made in #London #Calvi ucciso dai neofascisti che poi si sono arricchiti a Londra, Il Gov #Thatcher ha rigettato l'estradizione di #Fiore e #Morsello #TerzaPosizione Il Trib di Napoli ha stabilito che “non è reato chiamare Fiore agente dei servizi segreti #UK" pic.twitter.com/y9ulZRiwfK — Wikileaks Italian 🇮🇹 (@Wikileaks_Ita) October 10, 2021

