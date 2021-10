Concorso miss Mondo, olandese esclusa perchè non vaccinata

Ha rimandato la decisione di vaccinarsi per mesi, ma quando alla fine gli organizzatori del concorso di Miss Mondo le hanno intimato di fissare una data per l’immunizzazione contro il Covid-19, la 21enne olandese Dilay Willemstein non ce l’ha fatta e a dispetto della corona di Miss Paesi Bassi conquistata a luglio e subito sfoggiata sui social con tanto di balletto, ha preferito chiamarsi fuori dalla finale di Porto Rico di dicembre. Lo scrive corriere.it/moda

Miss mondo, solo vaccinate

«Dopo essere stata incoronata Miss Paesi Bassi, mi è stato detto che se volevo andare a Miss Mondo, dovevo essere vaccinata – ha scritto la Willemstein nel post in olandese (ma tradotto in inglese) – . Ci ho pensato attentamente e avevo considerato l’idea del vaccino, ma poi non mi sono sentita affatto pronta per farlo, non mi sento bene con questa cosa. Non ho preso questa decisione dall’oggi al domani, avevo ancora dei mesi per pensarci, quindi ho continuato a rimandare».

Ma poi gli organizzatori hanno cominciato a farle pressioni, perché fissasse una data per la vaccinazione e a quel punto Dilay si è resa conto che non poteva fare quanto le veniva richiesto. «Vincere il concorso era il sogno di tutta la mia vita – ha spiegato la reginetta di bellezza al Sun – ma quella di non partecipare alla finale è stata una mia decisione e la sostengo».

