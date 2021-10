Il Prof. Paolo Maria Maddalena spiega chi è Mario DRAGHI e perchè non può essere né Presidente del Consiglio, né Presidente della Repubblica. Agisce contro la Costituzione.

“Draghi è servo dell’Europa, fa quello che gli impone l’Europa e non si preoccupa dei danni che produce all’economia Italiana. In questo modo egli ci porta alla rovina”.

Paolo Maddalena è Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale.

